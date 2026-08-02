Рашист, ховаючись у хащах, зафільмував знищення РСЗВ "Град" українським FPV-дроном. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий, сховавшись у хащах, зафільмував момент ураження реактивної системи залпового вогню "Град" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український FPV-дрон влучив у бойову частину російської РСЗВ, унаслідок чого стався потужний вибух.

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На кадрах видно, як після влучання техніку охоплює полум'я, а російські військові, які спостерігали за ударом із хащів, намагаються не видати свого місцеперебування, щоб уникнути ліквідації дроном.

"Тихо, тихо, не надо, не пались", - говорить рашист своєму поплічнику після удару українського безпілотника.

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