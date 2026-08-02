Рашист, ховаючись у хащах, зафільмував знищення РСЗВ "Град" українським FPV-дроном. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий, сховавшись у хащах, зафільмував момент ураження реактивної системи залпового вогню "Град" на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український FPV-дрон влучив у бойову частину російської РСЗВ, унаслідок чого стався потужний вибух.
На кадрах видно, як після влучання техніку охоплює полум'я, а російські військові, які спостерігали за ударом із хащів, намагаються не видати свого місцеперебування, щоб уникнути ліквідації дроном.
"Тихо, тихо, не надо, не пались", - говорить рашист своєму поплічнику після удару українського безпілотника.
Топ коментарі
+9 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар02.08.2026 12:38 Відповісти Посилання
+6 Igor Grytselyak
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+5 Urs
показати весь коментар02.08.2026 12:59 Відповісти Посилання
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