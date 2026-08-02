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Новини Відео Знищення російської техніки
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Рашист, ховаючись у хащах, зафільмував знищення РСЗВ "Град" українським FPV-дроном. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий, сховавшись у хащах, зафільмував момент ураження реактивної системи залпового вогню "Град" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український FPV-дрон влучив у бойову частину російської РСЗВ, унаслідок чого стався потужний вибух.

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На кадрах видно, як після влучання техніку охоплює полум'я, а російські військові, які спостерігали за ударом із хащів, намагаються не видати свого місцеперебування, щоб уникнути ліквідації дроном.

"Тихо, тихо, не надо, не пались", - говорить рашист своєму поплічнику після удару українського безпілотника.

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знищення (10760) ЗСУ (8919) РСЗВ (316) дрони (8520)
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Топ коментарі
+9
Шкода що ще один дрон не підсмажив їм сраки.
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02.08.2026 12:38 Відповісти
+6
Нє кавєркайтє руцкій язик тургєнєва)))
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02.08.2026 12:49 Відповісти
+5
підсмажив, бо відео вже із затрофеіного смартфона, а ураження РСЗО зазвичай фіксує коптер, який бачив і цих двох істот.
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02.08.2026 12:59 Відповісти

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