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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Рашист, прячась в зарослях, снял на видео уничтожение РСЗО "Град" украинским FPV-дроном. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский военнослужащий, спрятавшись в зарослях, запечатлел момент поражения реактивной системы залпового огня "Град" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский FPV-дрон поразил боевую часть российской РСЗО, в результате чего произошел мощный взрыв.

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На кадрах видно, как после попадания технику охватывает пламя, а российские военные, наблюдавшие за ударом из зарослей, пытаются не выдать свое местонахождение, чтобы избежать уничтожения дроном.

"Тихо, тихо, не надо, не пались", — говорит рашист своему сообщнику после удара украинского беспилотника.

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уничтожение (10450) ВСУ (8206) РСЗО (305) дроны (7819)
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Топ комментарии
+8
Шкода що ще один дрон не підсмажив їм сраки.
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02.08.2026 12:38 Ответить
+5
Нє кавєркайтє руцкій язик тургєнєва)))
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02.08.2026 12:49 Ответить
+5
підсмажив, бо відео вже із затрофеіного смартфона, а ураження РСЗО зазвичай фіксує коптер, який бачив і цих двох істот.
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02.08.2026 12:59 Ответить

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