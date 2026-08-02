Рашист, прячась в зарослях, снял на видео уничтожение РСЗО "Град" украинским FPV-дроном. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой российский военнослужащий, спрятавшись в зарослях, запечатлел момент поражения реактивной системы залпового огня "Град" в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский FPV-дрон поразил боевую часть российской РСЗО, в результате чего произошел мощный взрыв.
На кадрах видно, как после попадания технику охватывает пламя, а российские военные, наблюдавшие за ударом из зарослей, пытаются не выдать свое местонахождение, чтобы избежать уничтожения дроном.
"Тихо, тихо, не надо, не пались", — говорит рашист своему сообщнику после удара украинского беспилотника.
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+8 ОсвальдКоблпот #588757
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