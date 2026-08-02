Пограничники уничтожили 7 штурмовых групп оккупантов, 3 автомобиля и укрытия на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничники 4-го пограничного отряда сорвали серию российских штурмов на Северо-Слобожанском направлении, уничтожив 7 штурмовых групп противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий операторы ударных дронов нанесли точные удары по российской пехоте, которая пыталась продвинуться к позициям Сил обороны.

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В ходе отражения вражеских атак украинские бойцы ликвидировали 7 штурмовых групп оккупантов. Кроме того, были уничтожены 3 автомобиля и 3 укрытия противника.

Отмечается, что российское командование посылало штурмовые группы одну за другой, однако каждая попытка продвижения заканчивалась поражением еще на подходах к украинским позициям.

Видео боевых действий обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

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