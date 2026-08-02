Серия ударов БПЛА бригады "Форпост" по складу техники и боеприпасов оккупантов в Белгородской области. ВИДЕО

Пограничники бригады "Форпост" уничтожили склад с техникой, имуществом и боеприпасами российских оккупантов в Белгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе аэроразведки украинские бойцы обнаружили место хранения техники и боеприпасов противника, после чего координаты цели были переданы экипажам ударных беспилотников.

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Пилоты бригады нанесли серию точных ударов дронами по крыше здания, вследствие чего склад был уничтожен.

На обнародованных кадрах видно ряд попаданий украинских БПЛА по сооружению, после которых возник масштабный пожар.

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