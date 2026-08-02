Серія ударів БпЛА бригади "Форпост" по складу техніки та боєприпасів окупантів у Бєлгородській області. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Форпост" знищили склад із технікою, майном та боєприпасами російських окупантів у Бєлгородській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки українські бійці виявили місце зберігання техніки та боєприпасів противника, після чого координати цілі були передані екіпажам ударних безпілотників.

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Пілоти бригади завдали серії точних ударів дронами по даху будівлі, внаслідок чого склад був знищений.

На оприлюднених кадрах видно низку влучань українських БпЛА по споруді, після яких виникла масштабна пожежа.

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