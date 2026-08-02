Серія ударів БпЛА бригади "Форпост" по складу техніки та боєприпасів окупантів у Бєлгородській області. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Форпост" знищили склад із технікою, майном та боєприпасами російських окупантів у Бєлгородській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки українські бійці виявили місце зберігання техніки та боєприпасів противника, після чого координати цілі були передані екіпажам ударних безпілотників.
Пілоти бригади завдали серії точних ударів дронами по даху будівлі, внаслідок чого склад був знищений.
На оприлюднених кадрах видно низку влучань українських БпЛА по споруді, після яких виникла масштабна пожежа.
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