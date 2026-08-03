Пілоти 105-ї ОБрТрО за 30 секунд зірвали спробу окупантів встановити дроном прапор над Великою Писарівкою. ВIДЕО

Оператори дронів 105-ї окремої бригади територіальної оборони зірвали спробу російських окупантів встановити прапор у Великій Писарівці на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни намагалися за допомогою безпілотника доставити прапор так званих повітряно-десантних військ РФ на одну з багатоповерхівок населеного пункту.

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Однак задум окупантів провалився. Уже за лічені секунди українські оператори ударних дронів виявили повітряну ціль та знищили як російський прапор, так і безпілотник, який його транспортував.

На оприлюднених кадрах видно, що пілот Сил оборони впродовж 30 секунд виконав бойове завдання та знищив цілі противника.

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