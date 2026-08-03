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Бойцы 147-й бригады ударами HIMARS уничтожили 12 орудий, колонну техники и личный состав рашистов на Покровском направлении. ВИДЕО
Украинские артиллеристы 147-й отдельной артиллерийской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ нанесли серию высокоточных ударов из реактивной системы HIMARS по российским войскам на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе аэроразведки украинские военные обнаружили позиции вражеской артиллерии, скопления личного состава и колонну техники противника, после чего по целям были нанесены точные удары.
Вследствие боевых действий было уничтожено 12 российских орудий, ликвидирован личный состав оккупантов, а также поражена колонна военной техники противника во время движения.
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