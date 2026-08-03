Бійці 147-ї бригади ударами HIMARS знищили 12 гармат, колону техніки та особовий склад рашистів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські артилеристи 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ завдали серії високоточних ударів із реактивної системи HIMARS по російських військах на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки українські військові виявили позиції ворожої артилерії, скупчення особового складу та колону техніки противника, після чого по цілях було завдано точних ударів.

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У результаті бойової роботи було знищено 12 російських гармат, ліквідовано особовий склад окупантів, а також уражено колону військової техніки противника під час руху.

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