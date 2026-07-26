Артилеристи 147-ї ОАБр ударами HIMARS, САУ "Богдани" та CAESAR розгромили позиції окупантів. ВIДЕО

Артилеристи 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ завдали серії комплексних ударів по російських позиціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, артилерійська розвідка бригади своєчасно виявила скупчення особового складу та техніки противника у смузі своєї відповідальності. Після уточнення координат по цілях відпрацювали ударні безпілотники, HIMARS та артилерія.

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Унаслідок комплексного вогневого ураження російські війська зазнали втрат у живій силі та техніці.

Також бійці додають, що триває активна контрбатарейна боротьба - гармати "Богдана", самохідні артилерійські установки CAESAR і реактивні системи M142 HIMARS щоденно знищують ворожу артилерію, укриття та польові позиції.

Відео оприлюднили військовослужбовці 147-ї окремої артилерійської бригади.

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