Артилеристи 147-ї ОАБр ударами HIMARS, САУ "Богдани" та CAESAR розгромили позиції окупантів. ВIДЕО
Артилеристи 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ завдали серії комплексних ударів по російських позиціях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, артилерійська розвідка бригади своєчасно виявила скупчення особового складу та техніки противника у смузі своєї відповідальності. Після уточнення координат по цілях відпрацювали ударні безпілотники, HIMARS та артилерія.
Унаслідок комплексного вогневого ураження російські війська зазнали втрат у живій силі та техніці.
Також бійці додають, що триває активна контрбатарейна боротьба - гармати "Богдана", самохідні артилерійські установки CAESAR і реактивні системи M142 HIMARS щоденно знищують ворожу артилерію, укриття та польові позиції.
Відео оприлюднили військовослужбовці 147-ї окремої артилерійської бригади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль