Артиллеристы 147-й ОАБр ударами HIMARS, САУ "Богданы" и CAESAR разгромили позиции оккупантов. ВИДЕО
Артиллеристы 147-й отдельной артиллерийской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ нанесли серию комплексных ударов по российским позициям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, артиллерийская разведка бригады своевременно обнаружила скопление личного состава и техники противника в зоне своей ответственности. После уточнения координат по целям нанесли удары ударные беспилотники, HIMARS и артиллерия.
В результате комплексного огневого поражения российские войска понесли потери в живой силе и технике.
Также бойцы добавляют, что продолжается активная контрбатарейная борьба — пушки "Богдана", самоходные артиллерийские установки CAESAR и реактивные системы M142 HIMARS ежедневно уничтожают вражескую артиллерию, укрытия и полевые позиции.
Видео обнародовали военнослужащие 147-й отдельной артиллерийской бригады.
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