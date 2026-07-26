Артиллеристы 147-й ОАБр ударами HIMARS, САУ "Богданы" и CAESAR разгромили позиции оккупантов. ВИДЕО

Артиллеристы 147-й отдельной артиллерийской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ нанесли серию комплексных ударов по российским позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, артиллерийская разведка бригады своевременно обнаружила скопление личного состава и техники противника в зоне своей ответственности. После уточнения координат по целям нанесли удары ударные беспилотники, HIMARS и артиллерия.

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В результате комплексного огневого поражения российские войска понесли потери в живой силе и технике.

Также бойцы добавляют, что продолжается активная контрбатарейная борьба — пушки "Богдана", самоходные артиллерийские установки CAESAR и реактивные системы M142 HIMARS ежедневно уничтожают вражескую артиллерию, укрытия и полевые позиции.

Видео обнародовали военнослужащие 147-й отдельной артиллерийской бригады.

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