Бойцы 33-го ОШП двумя НРК разнесли тайник с пятью российскими штурмовиками. ВИДЕО
Операторы наземных роботизированных комплексов 33-го отдельного штурмового полка уничтожили укрытие российской штурмовой группы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевой операции украинские военные применили 2 наземных роботизированных комплекса и дроны-камикадзе. Целью стало здание, в котором укрывались 5 российских оккупантов.
После того как НРК добрались до вражеского укрытия, по зданию был нанесен прицельный огневой удар. В результате удара здание было разрушено, а штурмовая группа противника ликвидирована.
Видео боевых действий опубликовано в социальных сетях.
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