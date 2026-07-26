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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Наземные роботизированные комплексы НРК
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Бойцы 33-го ОШП двумя НРК разнесли тайник с пятью российскими штурмовиками. ВИДЕО

Операторы наземных роботизированных комплексов 33-го отдельного штурмового полка уничтожили укрытие российской штурмовой группы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевой операции украинские военные применили 2 наземных роботизированных комплекса и дроны-камикадзе. Целью стало здание, в котором укрывались 5 российских оккупантов.

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После того как НРК добрались до вражеского укрытия, по зданию был нанесен прицельный огневой удар. В результате удара здание было разрушено, а штурмовая группа противника ликвидирована.

Видео боевых действий опубликовано в социальных сетях.

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