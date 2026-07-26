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Экипаж "Клевер" с помощью дронов-перехватчиков STING уничтожил 3 российских ZALA Z-20 на высоте до 5 750 метров. ВИДЕО

Экипаж "Клевер" 27-го отдельного полка Национальной гвардии Украины уничтожил 3 российских разведывательных беспилотника ZALA Z-20 на высоте до 5 750 метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воздушные цели были перехвачены украинскими дронами-перехватчиками STING, разработанными командой "Дикие шершни".

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По данным военных, ориентировочная стоимость одного разведывательного БПЛА ZALA Z-20 с искусственным интеллектом примерно в 100 раз превышает стоимость дрона-перехватчика STING, которым он был уничтожен.

Видео боевой работы экипажа "Клевер" опубликовали "Дикие шершни" в своем Telegram-канале.

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