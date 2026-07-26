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Новини Відео Знищення російських безпілотників
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Екіпаж "Клевер" дронами-перехоплювачами STING знищив 3 російські ZALA Z-20 на висоті до 5 750 метрів. ВIДЕО

Екіпаж "Клевер" 27-го окремого полку Національної гвардії України знищив 3 російські розвідувальні безпілотники ZALA Z-20 на висоті до 5 750 метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, повітряні цілі були перехоплені українськими дронами-перехоплювачами STING, розробленими командою "Дикі шершні".

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За даними військових, орієнтовна вартість одного розвідувального БпЛА ZALA Z-20 зі штучним інтелектом приблизно у 100 разів перевищує вартість дрона-перехоплювача STING, яким його було знищено.

Відео бойової роботи екіпажу "Клевер" опублікували "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.

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