Екіпаж "Клевер" дронами-перехоплювачами STING знищив 3 російські ZALA Z-20 на висоті до 5 750 метрів. ВIДЕО
Екіпаж "Клевер" 27-го окремого полку Національної гвардії України знищив 3 російські розвідувальні безпілотники ZALA Z-20 на висоті до 5 750 метрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, повітряні цілі були перехоплені українськими дронами-перехоплювачами STING, розробленими командою "Дикі шершні".
За даними військових, орієнтовна вартість одного розвідувального БпЛА ZALA Z-20 зі штучним інтелектом приблизно у 100 разів перевищує вартість дрона-перехоплювача STING, яким його було знищено.
Відео бойової роботи екіпажу "Клевер" опублікували "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.
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