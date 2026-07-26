Бійці 33-го ОШП двома НРК рознесли схованку з п’ятьма російськими штурмовиками. ВIДЕО

Оператори наземних роботизованих комплексів 33-го окремого штурмового полку знищили укриття російської штурмової групи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової операції українські військові застосували 2 наземні роботизовані комплекси та дрони-камікадзе. Ціллю стала будівля, у якій переховувалися 5 російських окупантів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після того як НРК дісталися ворожої схованки, по будівлі було завдано прицільного вогневого ураження. Унаслідок удару споруду зруйновано, а штурмову групу противника ліквідовано.

Відео бойової роботи оприлюднили у соціальних мережах.

Дивіться також: Екіпаж "Клевер" дронами-перехоплювачами STING знищив 3 російські ZALA Z-20 на висоті до 5 750 метрів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники PRIME знищили гармату Д-30, боєкомплект і укриття окупантів. ВIДЕО