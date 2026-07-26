Бійці 33-го ОШП двома НРК рознесли схованку з п’ятьма російськими штурмовиками. ВIДЕО
Оператори наземних роботизованих комплексів 33-го окремого штурмового полку знищили укриття російської штурмової групи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової операції українські військові застосували 2 наземні роботизовані комплекси та дрони-камікадзе. Ціллю стала будівля, у якій переховувалися 5 російських окупантів.
Після того як НРК дісталися ворожої схованки, по будівлі було завдано прицільного вогневого ураження. Унаслідок удару споруду зруйновано, а штурмову групу противника ліквідовано.
Відео бойової роботи оприлюднили у соціальних мережах.
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