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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов
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Рашист не смог сбить украинский БПЛА, после чего дрон уничтожил его сообщника на мотоцикле: "Бл#дь, да ну нах#й". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российские военные снимают момент атаки украинского ударного беспилотника на оккупанта, двигавшегося на мотоцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время подлета БПЛА один из рашистов пытался сбить его из стрелкового оружия, однако безуспешно.

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Российский мотоциклист, доверившись своему сообщнику, продолжил движение, но через мгновение украинский дрон поразил цель. Остальные оккупанты наблюдали за этим и снимали все на мобильные телефоны.

"Бл#дь, да ну нах#й. С#ка, попал бл#дь", — комментирует один из оккупантов.

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армия РФ (23798) уничтожение (10394) ВСУ (8170) дроны (7751)
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Топ комментарии
+13
А ****
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26.07.2026 13:29 Ответить
+9
Пабижаль на концерт кабздона.
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26.07.2026 13:46 Ответить
+8
поїхати в чужу країну зі зброєю, а потім здивовано кричати: - да ну нах#й
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26.07.2026 14:03 Ответить

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