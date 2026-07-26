Рашист не зміг збити український БпЛА, після чого дрон ліквідував його поплічника на мотоциклі: "Бл#дь, да ну нах#й". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російські військові фільмують момент атаки українського ударного безпілотника по окупанту, який рухався на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час підльоту БпЛА один із рашистів намагався збити його зі стрілецької зброї, однак марно.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Російський мотоцикліст, довірившись своєму поплічнику, продовжив рух, але за мить український дрон уразив ціль. Інші окупанти спостерігали за цим і знімали все на мобільні телефони.

"Бл#дь, да ну нах#й. С#ка, попал бл#дь", - коментує один з окупантів.

Дивіться також: Бійці 33-го ОШП двома НРК рознесли схованку з п’ятьма російськими штурмовиками. ВIДЕО

Дивіться також: Екіпаж "Клевер" дронами-перехоплювачами STING знищив 3 російські ZALA Z-20 на висоті до 5 750 метрів. ВIДЕО