Дроноры Lasar’s Group НГУ разгромили российский БМ-27 "Ураган", вызвав мощную детонацию на Новопавловском направлении. ВИДЕО

Операторы ударных дронов Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган" на Новопавловском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские разведчики заранее определили район, где оккупанты развернули огневые рубежи РСЗО, после чего экипажи ударных беспилотников вышли на цель и нанесли точные удары.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Российская БМ-27 "Ураган" была полностью заряжена и двигалась на позицию для открытия огня. После двух попаданий дронов боевая машина загорелась, а боекомплект начал детонировать.

На обнародованных кадрах видно, как во время взрывов реактивные снаряды почти горизонтально вылетают из пусковых направляющих, поскольку экипаж не успел развернуть установку для стрельбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы 151-й ОМБр уничтожили одну из немногих новейших российских САУ 2С44 "Гиацинт-К". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 147-й бригады ударами HIMARS уничтожили 12 орудий, колонну техники и личный состав рашистов на Покровском направлении. ВИДЕО