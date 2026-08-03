Пілоти МіГ-29 авіабомбами AASM HAMMER знищили місце дислокації окупантів на східному напрямку. ВIДЕО

Пілоти винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України завдали точного удару по місцю дислокації російських військових на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі українська авіація застосувала високоточні авіабомби AASM HAMMER, які влучили по будівлях, де перебував особовий склад окупаційних військ.

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Унаслідок прицільних ударів будівлі були повністю зруйновані, а жива сила противника, яка перебувала всередині, ліквідована.

Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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