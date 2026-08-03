Пилоты МиГ-29 авиабомбами AASM HAMMER уничтожили место дислокации оккупантов на восточном направлении. ВИДЕО
Пилоты истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли точный удар по месту дислокации российских военных на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели украинская авиация применила высокоточные авиабомбы AASM HAMMER, которые попали в здания, где находился личный состав оккупационных войск.
Вследствие прицельных ударов здания были полностью разрушены, а живая сила противника, находившаяся внутри, ликвидирована.
Кадрами поделился один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Соняшник".
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