Бойцы 6-го полка ССО Rangers подошли к оккупантам на расстояние одного метра, разгромили позицию и взяли двоих в плен. ВИДЕО

Бойцы группы специального назначения 6-го полка Сил специальных операций "Рейнджерс" провели результативный огневой налет на позиции российских оккупантов на одном из оперативных направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевого задания спецназовцы незаметно приблизились к позициям противника на расстояние около одного метра, после чего начали штурмовые действия.

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Вследствие операции 4 оккупанта были ликвидированы, еще 2 — взяты в плен. Кроме того, украинские бойцы захватили документы, средства связи и другие ценные разведывательные материалы противника.

По словам военных, россияне поняли, что рядом находятся операторы ССО, только после команды "не двигаться".

Видео спецоперации было опубликовано в Telegram-канале Сил специальных операций.

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