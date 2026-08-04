Момент перехоплення та знищення російського "Шахеда" пілотом Повітряних сил України. ВIДЕО
Мешканець одного з регіонів України зафільмував момент перехоплення та знищення російського дрона-камікадзе типу "Шахед" українським винищувачем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергової повітряної атаки екіпаж винищувача Повітряних сил України виявив ворожий безпілотник, перехопив його у повітрі та завдав прицільного удару.
Унаслідок точного влучання російський "Шахед" вибухнув у повітрі, після чого український пілот продовжив виконання бойового завдання.
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