Момент перехоплення та знищення російського "Шахеда" пілотом Повітряних сил України. ВIДЕО

Мешканець одного з регіонів України зафільмував момент перехоплення та знищення російського дрона-камікадзе типу "Шахед" українським винищувачем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергової повітряної атаки екіпаж винищувача Повітряних сил України виявив ворожий безпілотник, перехопив його у повітрі та завдав прицільного удару.

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Унаслідок точного влучання російський "Шахед" вибухнув у повітрі, після чого український пілот продовжив виконання бойового завдання.

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