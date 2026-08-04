Момент перехвата и уничтожения российского "шахеда" пилотом Воздушных сил Украины. ВИДЕО
Житель одного из регионов Украины запечатлел момент перехвата и уничтожения российского дрона-камикадзе типа "Шахед" украинским истребителем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередной воздушной атаки экипаж истребителя Воздушных сил Украины обнаружил вражеский беспилотник, перехватил его в воздухе и нанёс прицельный удар.
В результате точного попадания российский "шахед" взорвался в воздухе, после чего украинский пилот продолжил выполнение боевой задачи.
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