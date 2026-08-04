Украинский FPV-дрон уничтожил голого рашиста, которого взрыв во время "солнечных ванн" отбросил в водоем. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой украинский FPV-дрон поразил обнаженного российского оккупанта, решившего "позагорать".
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого патрулирования пилот одного из украинских подразделений заметил захватчика и сразу направил ударный беспилотник на цель.
В результате точного попадания "солнечные ванны" оккупанта закончились его ликвидацией. Взрывной волной тело захватчика отбросило на несколько метров, после чего его занесло в водоем.
Топ комментарии
+11 Погрібний Олександр
показать весь комментарий04.08.2026 17:44 Ответить Ссылка
+9 Мирон Боднар
показать весь комментарий04.08.2026 17:42 Ответить Ссылка
+9 Василь Тракторист
показать весь комментарий04.08.2026 17:44 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль