Украинский FPV-дрон уничтожил голого рашиста, которого взрыв во время "солнечных ванн" отбросил в водоем. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский FPV-дрон поразил обнаженного российского оккупанта, решившего "позагорать".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого патрулирования пилот одного из украинских подразделений заметил захватчика и сразу направил ударный беспилотник на цель.

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В результате точного попадания "солнечные ванны" оккупанта закончились его ликвидацией. Взрывной волной тело захватчика отбросило на несколько метров, после чего его занесло в водоем.

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