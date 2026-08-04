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Украинский FPV-дрон уничтожил голого рашиста, которого взрыв во время "солнечных ванн" отбросил в водоем. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский FPV-дрон поразил обнаженного российского оккупанта, решившего "позагорать".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого патрулирования пилот одного из украинских подразделений заметил захватчика и сразу направил ударный беспилотник на цель.

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В результате точного попадания "солнечные ванны" оккупанта закончились его ликвидацией. Взрывной волной тело захватчика отбросило на несколько метров, после чего его занесло в водоем.

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армия РФ (23870) уничтожение (10466) ВСУ (8214) дроны (7838)
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Топ комментарии
+11
Наши лучшиє друзья солнце, воздух і вода!
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04.08.2026 17:44 Ответить
+9
КЛАС !!!!!!!!!!!!
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04.08.2026 17:42 Ответить
+9
Хоч тут позагоряв та покупався.
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04.08.2026 17:44 Ответить

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