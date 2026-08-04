Пилоты "Феникса" уничтожили танк, артиллерию, бронетехнику и логистику оккупантов на Лиманском направлении.. ВИДЕО
Операторы пограничного подразделения "Феникс" нанесли серию результативных ударов по российской технике и живой силе на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий украинские пилоты уничтожили несколько единиц артиллерии, танк, бронетехнику, а также ликвидировали личный состав противника.
Помимо поражения тяжелой техники, дронари систематически уничтожали вражескую логистику, в частности мотоциклы и квадроциклы, которые оккупанты использовали для подвоза личного состава и боеприпасов
Видео уничтожения российской техники опубликовано в официальном Telegram-канале ГПСУ.
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