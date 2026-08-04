Пілоти 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували сплячого окупанта у хащах. ВIДЕО

Оператори ударних дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували рашиста, який ліг "перепочити" у хащах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового патрулювання пілоти своєчасно виявили рух противника, після чого спрямували до цілі ударний безпілотник.

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У результаті на оприлюднених кадрах видно, що в момент підльоту FPV-дрона сплячий окупант навіть не помітив небезпеки, а влучний удар безпілотника миттєво ліквідував загарбника.

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