Пілоти 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували сплячого окупанта у хащах. ВIДЕО
Оператори ударних дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували рашиста, який ліг "перепочити" у хащах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового патрулювання пілоти своєчасно виявили рух противника, після чого спрямували до цілі ударний безпілотник.
У результаті на оприлюднених кадрах видно, що в момент підльоту FPV-дрона сплячий окупант навіть не помітив небезпеки, а влучний удар безпілотника миттєво ліквідував загарбника.
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