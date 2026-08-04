Окупант розмахував прапором РФ і привернув увагу пілотів 429-ї бригади "Ахіллес", які його ліквідували. ВIДЕО
На Гуляйпільському напрямку оператори ударних дронів 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" зірвали чергову спробу окупантів записати пропагандистське відео зі встановленням російського прапора.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти виявили російського військового, який за наказом командування намагався встановити прапор РФ на позиції для подальшої зйомки пропагандистських матеріалів.
Після появи українського дрона окупант почав активно розмахувати прапором, фактично сам привернувши до себе увагу операторів. Невдовзі ударний FPV-дрон уразив та ліквідував ціль, зірвавши чергову пропагандистську акцію противника.
Відео оприлюднили військовослужбовці 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес".
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