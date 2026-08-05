Дроновые подразделения батальона SIGNUM уничтожили 4 пушки оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем нанесли результативные удары по российской артиллерии на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после успешной аэроразведки украинские пилоты обнаружили 4 замаскированные пушки противника, которые вели огонь по позициям Сил обороны, и нанесли по ним точные удары.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате точных попаданий все 4 артиллерийские системы были уничтожены и больше не смогут использоваться российскими войсками для обстрелов украинских позиций.

Кадрами поделились военнослужащие батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноры 77-й ОАеМБр уничтожили 32 единицы вражеской логистики на Купянском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Оккупант размахивал флагом РФ и привлек внимание пилотов 429-й бригады "Ахіллес", которые его ликвидировали. ВИДЕО