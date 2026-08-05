Дроновые подразделения батальона SIGNUM уничтожили 4 пушки оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Операторы батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем нанесли результативные удары по российской артиллерии на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после успешной аэроразведки украинские пилоты обнаружили 4 замаскированные пушки противника, которые вели огонь по позициям Сил обороны, и нанесли по ним точные удары.
В результате точных попаданий все 4 артиллерийские системы были уничтожены и больше не смогут использоваться российскими войсками для обстрелов украинских позиций.
Кадрами поделились военнослужащие батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем.
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