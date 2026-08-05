Дронарі батальйону SIGNUM розтрощили 4 гармати окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Оператори батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем завдали результативних ударів по російській артилерії на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після успішної аеророзвідки українські пілоти виявили 4 замасковані гармати противника, які вели вогонь по позиціях Сил оборони, та завдали по них точних ударів.
Унаслідок влучних уражень усі 4 артилерійські системи були знищені й більше не зможуть застосовуватися російськими військами для обстрілів українських позицій.
Кадрами поділилися військовослужбовці батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль