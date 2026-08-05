Дронарі батальйону SIGNUM розтрощили 4 гармати окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Оператори батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем завдали результативних ударів по російській артилерії на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після успішної аеророзвідки українські пілоти виявили 4 замасковані гармати противника, які вели вогонь по позиціях Сил оборони, та завдали по них точних ударів.

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Унаслідок влучних уражень усі 4 артилерійські системи були знищені й більше не зможуть застосовуватися російськими військами для обстрілів українських позицій.

Кадрами поділилися військовослужбовці батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем.

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