Дронарі 77-ї ОАеМБр знищили 32 одиниці ворожої логістики на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України продовжують системно знищувати логістику російських окупаційних військ на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за останні кілька днів українські дронарі ліквідували 32 одиниці транспорту та засобів забезпечення противника, які використовувалися для підвозу особового складу, боєприпасів і спорядження.

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Зокрема, ударами безпілотників були знищені 3 генератори, 6 наземних роботизованих комплексів, 7 мотоциклів, 5 квадроциклів та 11 одиниць легкого автотранспорту окупантів.

Ситуація на Куп'янському напрямку

У військових зазначають, що обстановка на напрямку залишається складною. Російські війська намагаються контролювати логістичні маршрути Сил оборони, накопичувати ресурси для нових штурмів і завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківщини. Водночас підрозділи 7-го корпусу ДШВ продовжують завдавати противнику відчутних втрат і зривати його плани.

Відео оприлюднили військовослужбовці 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ.

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