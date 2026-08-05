Дронари 77-й ОАеМБр уничтожили 32 единицы вражеской логистики на Купянском направлении

Операторы беспилотных систем 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины продолжают систематически уничтожать логистику российских оккупационных войск на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за последние несколько дней украинские дронщики уничтожили 32 единицы транспорта и средств обеспечения противника, которые использовались для подвоза личного состава, боеприпасов и снаряжения.

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В частности, ударами беспилотников были уничтожены 3 генератора, 6 наземных роботизированных комплексов, 7 мотоциклов, 5 квадроциклов и 11 единиц лёгкого автотранспорта оккупантов.

Ситуация на Купянском направлении

В военных отмечают, что обстановка на направлении остается сложной. Российские войска пытаются контролировать логистические маршруты Сил обороны, накапливать ресурсы для новых штурмов и наносить удары по гражданской инфраструктуре Харьковской области. В то же время подразделения 7-го корпуса ДШВ продолжают наносить противнику ощутимые потери и срывать его планы.

Видео обнародовали военнослужащие 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ.

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