Рашист з евакуаційної групи скиглить через велику кількість тіл ліквідованих поплічників: "Это п#здец. Таких тут много". ВIДЕО 18+
У мережі опублікували кадри, на яких рашист з евакуаційної групи фільмує тіла ліквідованих поплічників, яких вони намагаються евакуювати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий також додає, що таких мертвих окупантів на цій ділянці багато.
На кадрах видно тіло одного із загарбників, яке неможливо розпізнати. Водночас рашист з евакуаційної групи бідкається, що роботи з евакуації загиблих буде багато.
"Это п#здец. Таких тут много", - скиглить окупант.
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