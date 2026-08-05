Рашист з евакуаційної групи скиглить через велику кількість тіл ліквідованих поплічників: "Это п#здец. Таких тут много". ВIДЕО 18+

У мережі опублікували кадри, на яких рашист з евакуаційної групи фільмує тіла ліквідованих поплічників, яких вони намагаються евакуювати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий також додає, що таких мертвих окупантів на цій ділянці багато.

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На кадрах видно тіло одного із загарбників, яке неможливо розпізнати. Водночас рашист з евакуаційної групи бідкається, що роботи з евакуації загиблих буде багато.

"Это п#здец. Таких тут много", - скиглить окупант.

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