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Новини Відео Знищення російських окупантів Відбиття штурму
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Прикордонники 4-го загону зірвали штурм окупантів на Вовчанському напрямку, знищивши 5 штурмових груп ще до початку атаки. ВIДЕО

Прикордонники комендатури 4-го прикордонного загону зірвали підготовку російського штурму на Вовчанському напрямку, завдавши противнику значних втрат ще до початку атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поблизу населеного пункту Артільне оператори ударних дронів знищили 5 штурмових груп окупантів, які накопичували сили для подальших наступальних дій.

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Окрім особового складу противника, українські прикордонники знищили дев'ять укриттів, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та квадроцикл, який використовувався для забезпечення російських підрозділів.

За словами військових, усі ці ресурси російські окупанти накопичували для проведення нових штурмів, однак завдяки роботі українських дронарів їхні плани були зірвані ще до початку атаки.

Відео бойової роботи оприлюднили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: 

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