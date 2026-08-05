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Новини Відео Знищення російських окупантів Бої на Харківському напрямку
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Окупанти копали схованку для закріплення, але дронарі 129-ї бригади перетворили її на могилу. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому оператори дронів 129-ї бригади знищують російських військових, які намагалися викопати схованку для закріплення на Великобурлуцькому напрямку Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє окупантів поблизу населеного пункту Одрадне намагалися поновити втрачені позиції та облаштувати укриття, однак увесь процес перебував під контролем українських пілотів.

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Дронарі певний час спостерігали за діями противника, після чого у потрібний момент скинули вибухівку прямо в яму, яку росіяни копали для себе. Унаслідок удару схованка миттєво перетворилася на могилу для обох загарбників.

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