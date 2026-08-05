Оккупанты рыли укрытие для закрепления, но дронщики 129-й бригады превратили его в могилу
В сети появилась видеозапись, на которой операторы дронов 129-й бригады уничтожают российских военных, пытавшихся выкопать укрытие для закрепления на Великобурлуцком направлении Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов вблизи населенного пункта Одрадное пытались восстановить утраченные позиции и обустроить укрытие, однако весь процесс находился под контролем украинских пилотов.
Дроноводители некоторое время наблюдали за действиями противника, после чего в нужный момент сбросили взрывчатку прямо в яму, которую россияне копали для себя. В результате удара укрытие мгновенно превратилось в могилу для обоих захватчиков.
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