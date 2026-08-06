Українські пілоти на винищувачах Су-27 двома ударами GBU ліквідували пункт управління операторів БпЛА РФ. ВIДЕО

Українська авіація завдала результативних ударів по пунктах управління російських операторів безпілотних літальних апаратів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, два прицільні ураження авіабомбами GBU завдали пілоти винищувачів Су-27 Повітряних сил України.

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Унаслідок точних ударів місця дислокації російських операторів БпЛА були повністю знищені разом із особовим складом, який перебував усередині.

Відеозапис оприлюднив один з українських пілотів у своєму Telegram-каналі "Соняшник".

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