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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Пілоти Су-27 авіабомбами GBU-62 знищили вузол зв’язку окупантів у Бахмуті. ВIДЕО

Пілоти винищувачів Су-27 Повітряних сил України завдали прицільного удару по вузлу зв'язку Сухопутних військ РФ у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок точного влучання було знищено місце базування окупантів разом з живою силою всередині.

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Також після основного вибуху здетонував генератор, що перебував на території об'єкта, спричинивши ще один потужний вибух, який зафіксували на відео.

Бойовою роботою української авіації поділився один з пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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Автор: 

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