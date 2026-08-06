Пілоти Су-27 авіабомбами GBU-62 знищили вузол зв’язку окупантів у Бахмуті. ВIДЕО
Пілоти винищувачів Су-27 Повітряних сил України завдали прицільного удару по вузлу зв'язку Сухопутних військ РФ у Бахмуті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок точного влучання було знищено місце базування окупантів разом з живою силою всередині.
Також після основного вибуху здетонував генератор, що перебував на території об'єкта, спричинивши ще один потужний вибух, який зафіксували на відео.
Бойовою роботою української авіації поділився один з пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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