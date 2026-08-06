Рашист зафільмував невдалі спроби збити дрони Hornet, які зрештою влетіли у техніку окупантів на Донеччині. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий фільмує атаку українських дронів-камікадзе Hornet по УАЗ "Буханка" та особовому складу окупантів на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атаки російські військові намагалися збити безпілотники стрілецьким вогнем, однак це не завадило українським пілотам успішно виконати бойове завдання.
У результаті два ударні безпілотники точно влучили у ціль, завдавши техніці противника критичних пошкоджень.
Також у дописі до відео зазначається, що ані хаотичний стрілецький вогонь, ані натягнута над дорогою захисна сітка не допомогли окупантам уникнути ураження.
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