Пілоти "Сталевого кордону" FPV-дронами розтрощили гармату "Гіацинт-Б", 2 комплекси "Муром" і склад боєприпасів. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів бригади "Сталевий кордон" завдали серії ударів по цілях противника на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонники знищили 152-мм гармату "Гіацинт-Б", 2 комплекси спостереження "Муром", антену зв'язку, склад боєприпасів, 5 укриттів, квадроцикл та ворожий безпілотник "Молнія".

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На оприлюднених кадрах зафіксовано серію уражень по російській артилерії, засобах спостереження та інших елементах військової інфраструктури противника.

Унаслідок влучань усі цілі окупантів були знищені або повністю виведені з ладу.

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