Пілоти "Сталевого кордону" FPV-дронами розтрощили гармату "Гіацинт-Б", 2 комплекси "Муром" і склад боєприпасів. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів бригади "Сталевий кордон" завдали серії ударів по цілях противника на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прикордонники знищили 152-мм гармату "Гіацинт-Б", 2 комплекси спостереження "Муром", антену зв'язку, склад боєприпасів, 5 укриттів, квадроцикл та ворожий безпілотник "Молнія".
На оприлюднених кадрах зафіксовано серію уражень по російській артилерії, засобах спостереження та інших елементах військової інфраструктури противника.
Унаслідок влучань усі цілі окупантів були знищені або повністю виведені з ладу.
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