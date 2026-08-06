Пилоты "Сталевого кордону" с помощью FPV-дронов уничтожили орудие "Гиацинт-Б", 2 комплекса "Муром" и склад боеприпасов. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов бригады "Сталевий кордон" нанесли серию ударов по целям противника на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники уничтожили 152-мм орудие "Гиацинт-Б", 2 комплекса наблюдения "Муром", антенну связи, склад боеприпасов, 5 укрытий, квадроцикл и вражеский беспилотник "Молния".

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На обнародованных кадрах запечатлена серия поражений по российской артиллерии, средствам наблюдения и другим элементам военной инфраструктуры противника.

Вследствие попаданий все цели оккупантов были уничтожены или полностью выведены из строя.

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