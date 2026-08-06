Силы беспилотных систем нанесли удар по одному из крупнейших НПЗ России - Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу. ВИДЕО
Силы беспилотных систем продолжают операцию DeepStrike по критически важным объектам военно-промышленной инфраструктуры России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 6 августа операторы 1-го отдельного центра, 413-го полка "Рейд" и 412-й бригады Nemesis во взаимодействии с Силами специальных операций, Главным управлением разведки Минобороны Украины и СБУ нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу.
Под удар попало предприятие "Славнефть-ЯНОС", которое входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и имеет проектную мощность переработки до 15 миллионов тонн нефти в год.
Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут и другие нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения нужд российской армии.
В результате удара на территории предприятия возник пожар. Информация о масштабах поражения и окончательных последствиях атаки уточняется.
В Силах беспилотных систем отметили, что такие удары последовательно снижают возможности противника обеспечивать свои войска горюче-смазочными материалами и продолжать ведение войны против Украины.
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