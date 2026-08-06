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Силы беспилотных систем нанесли удар по одному из крупнейших НПЗ России - Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу. ВИДЕО

Силы беспилотных систем продолжают операцию DeepStrike по критически важным объектам военно-промышленной инфраструктуры России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 6 августа операторы 1-го отдельного центра, 413-го полка "Рейд" и 412-й бригады Nemesis во взаимодействии с Силами специальных операций, Главным управлением разведки Минобороны Украины и СБУ нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу.

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Под удар попало предприятие "Славнефть-ЯНОС", которое входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и имеет проектную мощность переработки до 15 миллионов тонн нефти в год.

Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут и другие нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения нужд российской армии.

В результате удара на территории предприятия возник пожар. Информация о масштабах поражения и окончательных последствиях атаки уточняется.

В Силах беспилотных систем отметили, что такие удары последовательно снижают возможности противника обеспечивать свои войска горюче-смазочными материалами и продолжать ведение войны против Украины.

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НПЗ (641) уничтожение (10488) атака (1909) дроны (7863) Силы беспилотных систем (610)
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Топ комментарии
+4
Те, що місто Ярослава Мудрого - то легенда.
Приблизно така, як нащадки Енея заснували Рим
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06.08.2026 15:22 Ответить
+3
Ми звільняєм його від монголоїдів.
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06.08.2026 15:09 Ответить
+2
...
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06.08.2026 14:58 Ответить

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