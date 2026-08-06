Сили безпілотних систем уразили один із найбільших НПЗ Росії - Ярославський нафтопереробний завод. ВIДЕО
Сили безпілотних систем продовжують кампанію DeepStrike по критично важливих об'єктах військово-промислової інфраструктури Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 6 серпня оператори 1-го окремого центру, 413-го полку "Рейд" та 412-ї бригади Nemesis у взаємодії із Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки МО України та СБУ завдали удару по Ярославському нафтопереробному заводу.
Під удар потрапило підприємство "Славнефть-ЯНОС", яке входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії та має проєктну потужність переробки до 15 мільйонів тонн нафти на рік.
Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, пальне для реактивних двигунів, топковий мазут та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб російської армії.
Унаслідок удару на території підприємства виникла пожежа. Інформація щодо масштабів ураження та остаточних наслідків атаки уточнюється.
У Силах безпілотних систем зазначили, що такі удари послідовно знижують можливості противника забезпечувати свої війська паливно-мастильними матеріалами та підтримувати ведення війни проти України.
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