Операторы 3-го полка ССО ликвидировали рашиста, открывшего огонь в ответ на предложение сдаться в плен
Оперативники 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в ходе выполнения боевого задания ликвидировали российского военнослужащего, который отказался сложить оружие и открыл огонь по украинским спецназовцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, перед началом операции бойцы провели блокировку населенного пункта, перерезав противнику пути подхода, отхода и логистического обеспечения. После этого с помощью беспилотников операторы обнаружили укрытия, блиндажи и места нахождения оккупантов, а затем приступили к зачистке.
Во время осмотра одного из дворов военнослужащие ССО обнаружили российского оккупанта. На предложение сдаться в плен он ответил огнем, создав непосредственную угрозу украинской группе.
По словам оператора 3-го полка ССО с позывным "Дуглас", после ликвидации противника группа отошла, поскольку поблизости находились другие российские военные, которые могли скорректировать удары беспилотников и артиллерии по позициям украинских спецназовцев.
Кадры зачистки обнародовали в официальном Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины.
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