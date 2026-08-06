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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Операторы 3-го полка ССО ликвидировали рашиста, открывшего огонь в ответ на предложение сдаться в плен

Оперативники 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в ходе выполнения боевого задания ликвидировали российского военнослужащего, который отказался сложить оружие и открыл огонь по украинским спецназовцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, перед началом операции бойцы провели блокировку населенного пункта, перерезав противнику пути подхода, отхода и логистического обеспечения. После этого с помощью беспилотников операторы обнаружили укрытия, блиндажи и места нахождения оккупантов, а затем приступили к зачистке.

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Во время осмотра одного из дворов военнослужащие ССО обнаружили российского оккупанта. На предложение сдаться в плен он ответил огнем, создав непосредственную угрозу украинской группе.

По словам оператора 3-го полка ССО с позывным "Дуглас", после ликвидации противника группа отошла, поскольку поблизости находились другие российские военные, которые могли скорректировать удары беспилотников и артиллерии по позициям украинских спецназовцев.

Кадры зачистки обнародовали в официальном Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины.

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армия РФ (23898) уничтожение (10488) ССО (695) зачистка (2)
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Топ комментарии
+13
ССО замість нищити балістику і ракети, дітаки і командні пункти при ЗЄлі саботажнику займається якоюсь гуйньою і воює як піхота?
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06.08.2026 15:49 Ответить
+6
Завжди неймовірно приємно бачити труп рузкого.

Наша мета: усі 89 млн кацапів, які ще лишилися.

СЛАВА УКРАЇНІ!
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06.08.2026 17:40 Ответить
+5
Цінний він як субстрат для обміну на наших захисників. Що тут незрозумілого?
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06.08.2026 16:47 Ответить

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