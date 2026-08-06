Оператори 3-го полку ССО ліквідували рашиста, який відкрив вогонь у відповідь на пропозицію здатися в полон. ВIДЕО

Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України під час виконання бойового завдання ліквідували російського військового, який відмовився скласти зброю та відкрив вогонь по українських спецпризначенцях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перед початком операції бійці провели блокування населеного пункту, перерізавши противнику шляхи підходу, відходу та логістичного забезпечення. Після цього за допомогою безпілотників оператори виявили укриття, бліндажі та місця перебування окупантів, а згодом розпочали зачистку.

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Під час огляду одного з дворів військовослужбовці ССО виявили російського окупанта. На пропозицію здатися в полон він відповів вогнем, створивши безпосередню загрозу українській групі.

За словами оператора 3-го полку ССО з позивним Дуглас, після ліквідації противника група відійшла, оскільки поблизу перебували інші російські військові, які могли скоригувати удари безпілотників та артилерії по позиціях українських спецпризначенців.

Кадри зачистки оприлюднили у офіційному телеграм-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України.

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