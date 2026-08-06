Рашист снял на видео неудачные попытки сбить дроны Hornet, которые в итоге врезались в технику оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой российский военный снимает атаку украинских дронов-камикадзе Hornet на УАЗ "Буханка" и личный состав оккупантов на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атаки российские военные пытались сбить беспилотники стрелковым огнем, однако это не помешало украинским пилотам успешно выполнить боевую задачу.
Вследствие два ударных беспилотника точно попали в цель, нанеся технике противника критические повреждения.
Также в подписи к видео отмечается, что ни хаотичный стрелковый огонь, ни натянутая над дорогой защитная сетка не помогли оккупантам избежать поражения.
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