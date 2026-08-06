Рашист снял на видео неудачные попытки сбить дроны Hornet, которые в итоге врезались в технику оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский военный снимает атаку украинских дронов-камикадзе Hornet на УАЗ "Буханка" и личный состав оккупантов на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атаки российские военные пытались сбить беспилотники стрелковым огнем, однако это не помешало украинским пилотам успешно выполнить боевую задачу.

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Вследствие два ударных беспилотника точно попали в цель, нанеся технике противника критические повреждения.

Также в подписи к видео отмечается, что ни хаотичный стрелковый огонь, ни натянутая над дорогой защитная сетка не помогли оккупантам избежать поражения.

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