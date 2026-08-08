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В Киеве после атаки РФ вспыхнули пожары: 4 пострадавших. ФОТОрепортаж
Российская атака на Киев привела к пожарам в двух районах столицы. Горели гаражи и одно предприятие, известно о четырех пострадавших.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили КГВА и ГСЧС.
"По состоянию на 5:45 известно о 4 пострадавших в результате вражеской атаки", — говорится в сообщении
По данным ГСЧС, в результате ночного обстрела пожары возникли в двух районах:
- Голосеевский район: загорелись гаражи в двух отдельных очагах на общей площади около 1000 кв. м. Также возник пожар в нежилом здании, где хранился картон. Возгорание локализовано, продолжаются работы по ликвидации последствий.
- Оболонский район: произошло возгорание на территории предприятия. Пожар уже ликвидирован.
Последствия атаки
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"Порохоботи знову праві виявились. Майже рік пройшов , кількість заявленого виробництва Фламінго вже йде на тисячі, результатів немає взагалі, все роблять дрони, Штілерман вже забув про Фламінго і розповідає казочки про ППО. Якого теж не буде, записуйте...
...при тому що русня за цей час зробила "бандероль", що є аналогом фламінго...
...я так розумію що по суті справи ракетна програма зірвана.
Балістика взагалі в неосяжній перспективі. А доступна крилата ракета котра мала бути в серійному виробництві ще рік тому досі такою не є.
Тільки в чергові баєчки про збиття супутників...
...балістика - це вищий пілотаж: термостійка кераміка, власне тверде паливо й надскладна навігація. Продавати тему балістики суспільству без серійної та відпрацьованої крилатої ракети - це чистої води маніпуляція та спроба перебити провал новим медійним дивом..."