В Киеве после атаки РФ вспыхнули пожары: 4 пострадавших. ФОТОрепортаж

Российская атака на Киев привела к пожарам в двух районах столицы. Горели гаражи и одно предприятие, известно о четырех пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили КГВА и ГСЧС.

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"По состоянию на 5:45 известно о 4 пострадавших в результате вражеской атаки", — говорится в сообщении

По данным ГСЧС, в результате ночного обстрела пожары возникли в двух районах:

Голосеевский район: загорелись гаражи в двух отдельных очагах на общей площади около 1000 кв. м. Также возник пожар в нежилом здании, где хранился картон. Возгорание локализовано, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Оболонский район: произошло возгорание на территории предприятия. Пожар уже ликвидирован.

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Последствия атаки

















