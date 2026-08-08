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Новости Обстрелы Киева
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В Киеве после атаки РФ вспыхнули пожары: 4 пострадавших. ФОТОрепортаж

Российская атака на Киев привела к пожарам в двух районах столицы. Горели гаражи и одно предприятие, известно о четырех пострадавших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили КГВА и ГСЧС.

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"По состоянию на 5:45 известно о 4 пострадавших в результате вражеской атаки", — говорится в сообщении

По данным ГСЧС, в результате ночного обстрела пожары возникли в двух районах:

  • Голосеевский район: загорелись гаражи в двух отдельных очагах на общей площади около 1000 кв. м. Также возник пожар в нежилом здании, где хранился картон. Возгорание локализовано, продолжаются работы по ликвидации последствий.
  • Оболонский район: произошло возгорание на территории предприятия. Пожар уже ликвидирован.

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Последствия атаки

Ликвидация пожаров в Киеве
Ликвидация пожаров в Киеве
Ликвидация пожаров в Киеве
Ликвидация пожаров в Киеве
Ликвидация пожаров в Киеве
Ликвидация пожаров в Киеве
Ликвидация пожаров в Киеве
Ликвидация пожаров в Киеве
Ликвидация пожаров в Киеве

Автор: 

Киев (27218) обстрел (34767) Воздушные атаки на Киев (901)
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Топ комментарии
+18
Україна воює з реінкарнацією гітлерівського нацизму у найгіршому варіанті. Тільки зараз у України замість ленд-лізу ідіот і покидьок трамп та європейські пустомелі. Плюс так званий президент-повний му#ак. Оце розклади.
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08.08.2026 07:58 Ответить
+9
@ (дослівно):
"Порохоботи знову праві виявились. Майже рік пройшов , кількість заявленого виробництва Фламінго вже йде на тисячі, результатів немає взагалі, все роблять дрони, Штілерман вже забув про Фламінго і розповідає казочки про ППО. Якого теж не буде, записуйте...

...при тому що русня за цей час зробила "бандероль", що є аналогом фламінго...

...я так розумію що по суті справи ракетна програма зірвана.
Балістика взагалі в неосяжній перспективі. А доступна крилата ракета котра мала бути в серійному виробництві ще рік тому досі такою не є.
Тільки в чергові баєчки про збиття супутників...

...балістика - це вищий пілотаж: термостійка кераміка, власне тверде паливо й надскладна навігація. Продавати тему балістики суспільству без серійної та відпрацьованої крилатої ракети - це чистої води маніпуляція та спроба перебити провал новим медійним дивом..."
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08.08.2026 08:19 Ответить
+7
Умєров таки на своєму місці Головного Розвідника ... мабуть передав послання від Кремлівського Щура своєму КВНвихованцю - "Вова, я хочу знов по Києву вгатити , давай на гастролі за кордон ... я з Вучичем вже домовився!"
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08.08.2026 07:56 Ответить

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