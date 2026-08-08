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У Києві після атаки РФ спалахнули пожежі: 4 постраждалих. ФОТОрепортаж
Російська атака на Київ спричинила пожежі у двох районах столиці. Горіли гаражі та підприємство, відомо про чотирьох постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили КМВА та ДСНС.
"Станом на 5:45 відомо про 4 постраждалих унаслідок ворожої атаки", - йдеться в повідомленні
За даними ДСНС внаслідок нічного обстрілу пожежі виникли у двох районах:
- Голосіївський район: загорілися гаражі у двох окремих осередках на загальній площі близько 1000 кв. м. Також виникла пожежа в нежитловій будівлі, де зберігався картон. Загоряння локалізували, тривають роботи з ліквідації наслідків.
- Оболонський район: сталося загоряння на території підприємства. Пожежу вже ліквідовано.
Наслідки атаки
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"Порохоботи знову праві виявились. Майже рік пройшов , кількість заявленого виробництва Фламінго вже йде на тисячі, результатів немає взагалі, все роблять дрони, Штілерман вже забув про Фламінго і розповідає казочки про ППО. Якого теж не буде, записуйте...
...при тому що русня за цей час зробила "бандероль", що є аналогом фламінго...
...я так розумію що по суті справи ракетна програма зірвана.
Балістика взагалі в неосяжній перспективі. А доступна крилата ракета котра мала бути в серійному виробництві ще рік тому досі такою не є.
Тільки в чергові баєчки про збиття супутників...
...балістика - це вищий пілотаж: термостійка кераміка, власне тверде паливо й надскладна навігація. Продавати тему балістики суспільству без серійної та відпрацьованої крилатої ракети - це чистої води маніпуляція та спроба перебити провал новим медійним дивом..."