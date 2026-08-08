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Новини Обстріли Києва
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У Києві після атаки РФ спалахнули пожежі: 4 постраждалих. ФОТОрепортаж

Російська атака на Київ спричинила пожежі у двох районах столиці. Горіли гаражі та підприємство, відомо про чотирьох постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили КМВА та ДСНС.

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"Станом на 5:45 відомо про 4 постраждалих унаслідок ворожої атаки", - йдеться в повідомленні

За даними ДСНС внаслідок нічного обстрілу пожежі виникли у двох районах:

  • Голосіївський район: загорілися гаражі у двох окремих осередках на загальній площі близько 1000 кв. м. Також виникла пожежа в нежитловій будівлі, де зберігався картон. Загоряння локалізували, тривають роботи з ліквідації наслідків.
  • Оболонський район: сталося загоряння на території підприємства. Пожежу вже ліквідовано.

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Наслідки атаки

Ліквідація пожеж у Києві
Ліквідація пожеж у Києві
Ліквідація пожеж у Києві
Ліквідація пожеж у Києві
Ліквідація пожеж у Києві
Ліквідація пожеж у Києві
Ліквідація пожеж у Києві
Ліквідація пожеж у Києві
Ліквідація пожеж у Києві

Автор: 

Київ (16795) обстріл (36065) Повітряні атаки на Київ (1091)
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Топ коментарі
+18
Україна воює з реінкарнацією гітлерівського нацизму у найгіршому варіанті. Тільки зараз у України замість ленд-лізу ідіот і покидьок трамп та європейські пустомелі. Плюс так званий президент-повний му#ак. Оце розклади.
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08.08.2026 07:58 Відповісти
+9
@ (дослівно):
"Порохоботи знову праві виявились. Майже рік пройшов , кількість заявленого виробництва Фламінго вже йде на тисячі, результатів немає взагалі, все роблять дрони, Штілерман вже забув про Фламінго і розповідає казочки про ППО. Якого теж не буде, записуйте...

...при тому що русня за цей час зробила "бандероль", що є аналогом фламінго...

...я так розумію що по суті справи ракетна програма зірвана.
Балістика взагалі в неосяжній перспективі. А доступна крилата ракета котра мала бути в серійному виробництві ще рік тому досі такою не є.
Тільки в чергові баєчки про збиття супутників...

...балістика - це вищий пілотаж: термостійка кераміка, власне тверде паливо й надскладна навігація. Продавати тему балістики суспільству без серійної та відпрацьованої крилатої ракети - це чистої води маніпуляція та спроба перебити провал новим медійним дивом..."
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08.08.2026 08:19 Відповісти
+7
Умєров таки на своєму місці Головного Розвідника ... мабуть передав послання від Кремлівського Щура своєму КВНвихованцю - "Вова, я хочу знов по Києву вгатити , давай на гастролі за кордон ... я з Вучичем вже домовився!"
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08.08.2026 07:56 Відповісти

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