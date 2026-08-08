У Києві після атаки РФ спалахнули пожежі: 4 постраждалих. ФОТОрепортаж

Російська атака на Київ спричинила пожежі у двох районах столиці. Горіли гаражі та підприємство, відомо про чотирьох постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили КМВА та ДСНС.

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"Станом на 5:45 відомо про 4 постраждалих унаслідок ворожої атаки", - йдеться в повідомленні

За даними ДСНС внаслідок нічного обстрілу пожежі виникли у двох районах:

Голосіївський район: загорілися гаражі у двох окремих осередках на загальній площі близько 1000 кв. м. Також виникла пожежа в нежитловій будівлі, де зберігався картон. Загоряння локалізували, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Оболонський район: сталося загоряння на території підприємства. Пожежу вже ліквідовано.

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Наслідки атаки

















