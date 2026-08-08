Ворог атакував шістьма балістичними ракетами та 151 дроном, збито 135 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 8 серпня 2026 року війська РФ атакували шістьма балістичними ракетами Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-400 із Брянської обл., а також 151 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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"Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

"Атака триває, в повітряному просторі - ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Як повідомлялося, російські війська в ніч на 8 серпня атакували Київську область. У Броварському районі внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені.

Окрім того, російська атака на Київ спричинила пожежі у двох районах столиці. Горіли гаражі та підприємство, відомо про чотирьох постраждалих.

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