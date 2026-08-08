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Удар РФ по Київщині: троє загиблих, серед них дитина. ФОТО
Російські війська в ніч на 8 серпня атакували Київську область. У Броварському районі внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
"На жаль, загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє постраждали, серед них також дитина", - йдеться в повідомленні.
За словами начальника ОВА, у Броварському районі зафіксували наслідки атаки на трьох локаціях. Через падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобілі.
Крім того, на території нежитлової будівлі виникла пожежа.
На місцях працюють рятувальники
До ліквідації наслідків російської атаки залучені рятувальники та інші необхідні служби. Роботи на місцях ударів тривають.
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