Удар РФ по Пуховке в Броварском районе: погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка, родители ранены, брат - с ожогами в реанимации. ФОТОрепортаж
В ночь на 8 августа российские войска нанесли удар беспилотниками по Броварскому району Киевской области. Около 00:40 в селе Пуховка пять вражеских БПЛА попали в частный дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Как отмечается, двухэтажный жилой дом полностью уничтожен, возник пожар. Также разрушены хозяйственные постройки и два автомобиля.
Жертвы
Погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка. Родители ребенка получили осколочные ранения и ожоги.
15-летний старший брат с ожогами госпитализирован в реанимационное отделение. Также пострадал 21-летний сосед, который после взрыва пришел на помощь семье.
Начато досудебное расследование
Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование проводит СУ ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
На месте работают прокуроры и следователи. Проводятся первоочередные следственные действия, фиксируются последствия российской атаки.
Что предшествовало?
Как сообщалось, российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые.
Кроме того, российская атака на Киев вызвала пожары в двух районах столицы. Горели гаражи и предприятие, известно о четырех пострадавших.
По данным ВВС, враг нанес удар шестью баллистическими ракетами и 151 дроном, сбиты 135 БПЛА.
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Як і Веревського.