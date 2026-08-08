Удар РФ по Пуховке в Броварском районе: погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка, родители ранены, брат - с ожогами в реанимации. ФОТОрепортаж

В ночь на 8 августа российские войска нанесли удар беспилотниками по Броварскому району Киевской области. Около 00:40 в селе Пуховка пять вражеских БПЛА попали в частный дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Как отмечается, двухэтажный жилой дом полностью уничтожен, возник пожар. Также разрушены хозяйственные постройки и два автомобиля.

Жертвы

Погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка. Родители ребенка получили осколочные ранения и ожоги.

15-летний старший брат с ожогами госпитализирован в реанимационное отделение. Также пострадал 21-летний сосед, который после взрыва пришел на помощь семье.











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Начато досудебное расследование

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводит СУ ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

На месте работают прокуроры и следователи. Проводятся первоочередные следственные действия, фиксируются последствия российской атаки.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые.

Кроме того, российская атака на Киев вызвала пожары в двух районах столицы. Горели гаражи и предприятие, известно о четырех пострадавших.

По данным ВВС, враг нанес удар шестью баллистическими ракетами и 151 дроном, сбиты 135 БПЛА.

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