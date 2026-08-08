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Новости Обстрел Киевщины
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Удар РФ по Пуховке в Броварском районе: погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка, родители ранены, брат - с ожогами в реанимации. ФОТОрепортаж

В ночь на 8 августа российские войска нанесли удар беспилотниками по Броварскому району Киевской области. Около 00:40 в селе Пуховка пять вражеских БПЛА попали в частный дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Как отмечается, двухэтажный жилой дом полностью уничтожен, возник пожар. Также разрушены хозяйственные постройки и два автомобиля.

Жертвы

Погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка. Родители ребенка получили осколочные ранения и ожоги.

15-летний старший брат с ожогами госпитализирован в реанимационное отделение. Также пострадал 21-летний сосед, который после взрыва пришел на помощь семье.

удар по Киевской области
удар по Киевской области
удар по Киевской области
удар по Киевской области
удар по Киевской области

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Начато досудебное расследование

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводит СУ ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

На месте работают прокуроры и следователи. Проводятся первоочередные следственные действия, фиксируются последствия российской атаки.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые.

Кроме того, российская атака на Киев вызвала пожары в двух районах столицы. Горели гаражи и предприятие, известно о четырех пострадавших.

По данным ВВС, враг нанес удар шестью баллистическими ракетами и 151 дроном, сбиты 135 БПЛА.

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Автор: 

Киевская область (4943) обстрел (34767) жертвы (2347) Броварский район (97) Пуховка (1)
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Топ комментарии
+9
Чиєсь замовлення на вбивство?
Як і Веревського.
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08.08.2026 09:56 Ответить
+7
Пять БПЛА не летят в одну точку просто так. Я знаю не по наслышке когда русня вынесли всю улицу села ради одной цели, находящейся в одном из домов улицы. И это совсем не теория.
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08.08.2026 12:09 Ответить
+6
І такий варіант можливий... Сидить собі фуйло в кремлі і каже - а давайте бахнемо п'ятьма дронами та в одну хату в селі.
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08.08.2026 10:28 Ответить

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