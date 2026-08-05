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Новости Массированный комбинированный удар
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6 августа в Киевской области объявлен днем траура

6 августа объявлено днём траура в Киевской области

6 августа в Киевской области объявлен днем траура по погибшим в результате массированного баллистического удара российских войск.

Об этом сообщил глава ОГА Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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"В знак скорби в Киевской области будут приспущены государственные флаги Украины, а также ограничено проведение развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".
  • По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
  • По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

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Киевская область (4923) траур (276)
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